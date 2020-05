Secondo quanto riferito da Tuttosport l’Inter segue con attenzione il laterale destro Giorgios Vagiannidis, gioiellino del vivaio del Panathinaikos, con cui non ha ancora rinnovato un contratto in scadenza nel 2020. In Grecia sono convinti che, dietro alle difficoltà per il prolungamento, ci sia l’Inter, che ha avuto ottime relazioni dagli scout sul ragazzo classe 2001.