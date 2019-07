L'Inter ha alzato l'offerta per Edin Dzeko, con i nerazzurri che si sono spinti fino a 13 milioni, ancora lontani però dai 20 richiesti dalla Roma. Come scrive il Corriere dello Sport, il bosniaco ha apprezzato il rialzo del club meneghino, ora si aspetta che i giallorossi abbassino le pretese per poter definire l'affare. Se così non sarà, Dzeko resterà sì a Roma ma senza rinnovare il contratto e andare così a scadenza.