"FC Internazionale Milano accoglie nuovamente nella famiglia nerazzurra SWM Motorcycles. Il brand sarà infatti Official Motorcycle Partner del Club per la stagione 2023/24.



SWM Motorcycles rinnova così il legame con l’Inter, dopo essere già stato partner ufficiale del Club dal 2017 al 2019, con un nuovo accordo strategico che durerà per tutta la stagione sportiva in corso.



La partnership celebra la sinergia tra due brand che condividono il DNA lombardo e le Proprietà cinesi, tratti distintivi che hanno contribuito alla crescita di entrambe le aziende in Oriente e a livello internazionale, rendendole due icone dell’italianità di successo nel mondo.



L’accordo, che testimonia il continuo impegno dell’Inter in Cina e il profondo legame tra i due paesi, è stato ufficializzato a Milano, presso l’Inter HQ, alla presenza del CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello e di Giuseppe Luisi, General Manager di SWM Motorcycles".