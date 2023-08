Aumenta la fila per Niccolò Corrado. Il Frosinone affianca Genoa, Palermo e Sassuolo nella corsa al terzino sinistro della Ternana (classe 2000), sul quale l'Inter ha un diritto di ricompra.



Intanto la squadra allenata da Di Francesco, neo-promossa in Serie A, ha chiesto in prestito al Torino l'attaccante senegalese Demba Seck (classe 2001 ex Spal).