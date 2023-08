Quando il mercatopareva assopirsi in vista del gong finale e – dopo la definizione del colpo– ecco l’inversione di rotta. Un cambio di strategia dovuto in gran parte dal rifiuto dei nerazzurri di portare a termine l’operazionee dall’. Al posto del giocatore dell’Udinese l’Inter valuta se tenereo cercare nuovi profili, evenienza resa possibile solo da un’uscita: quella sempre più possibile del Tucu.Pupillo di, l’exvede sempre meno il campo e, al debutto stagionale col, gli è stato preferito addiritturacome ultimo cambio per far rifiatare. Un messaggio ai naviganti.. E, conscio di questa novità, Correa si sta guardando attorno. L’ipotesi prestito alnon lo scalda granché. L’argentino preferirebbe una cessione all’estero, in una squadra di livello, dove possa mettere di nuovo in luce le sue qualità e riconquistare il posto in nazionale. Di estimatori il Tucu continua ad averne. In Inghilterra si è informato sulla sua situazione il, in Liga, con ancora più veemenza, si è fatto avanti il. E nelle ultime ore, come scrive Sportitalia, è da registrare un nuovo sondaggio da parte del. Il club della Red Bull parrebbe intenzionato a comprare il giocatore a titolo definitivo e a immettere nelle casse interiste liquidi da utilizzare magari per un centrocampista. Nel caso interessa, tra gli altri, anche, stessa proprietà dei tedeschi.Dopo un lungo periodo in cui il giocatore ha provato a soverchiare le gerarchie interne all’attacco, l’argentino pare essere pronto a gettare la spugna.che aveva puntato su di lui, pagandolo oltre 30 milioni ma concedendogli poi poche chances, spesso buttate però dall’ex Lazio.Al suo posto infatti, a meno di nuove piste e nuove opportunità delle ultime ore,. Il cileno è svincolato e con grande voglia di dimostrare al club che l’aveva pagato per andare via di essersi sbagliato. La cattiveria del Nino Maravilla preferita alla classe annacquata di Correa: ora Inzaghi si è convinto e anche l’argentino pare essersi rassegnato.