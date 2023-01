L'Inter si è mossa per prima e si è mossa con forza per provare a portare in Italia a parametro zero Marcus Thuram. L'attaccante francese del Borussia Monchengladbach e in scadenza di contratto a fine stagione è però corteggiatissimo e oltre ai nerazzurri si stanno muovendo Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid, Atletico e, soprattutto il Barcellona che secondo Mundo Deportivo si è informata in questi giorni con il suo agente.