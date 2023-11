. Il bilancio degli acquisti estivi è sicuramente positivo in quel di Viale della Liberazione, visto che innesti come Marcus Thuram, Yann Sommer, Davide Frattesi, Benjamin Pavard e Carlos Augusto hanno ampliato non solo la profondità della rosa a disposizione di Inzaghi, ma anche la qualità della stessa. Non a caso, i nerazzurri sono primi in classifica in Serie A, oltre ad aver già staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League (ufficiosamente, anche per il nuovo Mondiale per Club 2025).La definizione balza subito all’occhio, ma. Partito come uno dei titolari dello scacchiere di Inzaghi (regalando anche un assist nel match contro la Fiorentina)Dopo aver recuperato per la sfida casalinga contro il Bologna, l’ex Juventus si è dovuto accomodare nuovamente ai box, complice un riacutizzarsi della situazione clinica precedente.a, secondo quanto risulta a Calciomercato.com, quindi anche nella partita contro il Frosinone, Cuadrado sarà costretto a guardare i suoi compagni in televisione.Una vera beffa dato che l'ex Fiorentina, già durante la scorsa sosta per le nazionali, era rimasto alla Pinetina per avvicinarsi a un recupero completo.Per fornire un quadro più chiaro di quanto Cuadrado, sino a questo momento, non abbia reso secondo le aspettative di Marotta e Ausilio (che nel corso dell’estate hanno fiutato l’affare a parametro zero, dopo l’addio alla Juventus) basta fare un confronto di quanto vissuto lo scorso anno in maglia bianconera.(saltando solo 9 in tutta l’annata, di cui 5 per infortunio, meno di quante ne abbia perse all’Inter in questi due mesi e mezzo)., permettendo a Dumfries di rifiatare e a Darmian di indietreggiare, all’occorrenza, sulla linea della retroguardia difensiva. Una carta in più, una variabile da utilizzare in ogni occasione.. Per questo motivo (e per il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, vista la sottoscrizione di un accordo annuale con la società nerazzurra)Se il contributo del colombiano rimarrà a questi livelli, sarà difficile che Marotta e Ausilio possano confermare l’ex Juve nella rosa della prossima stagione. La situazione attuale non aiuta Cuadrado e nemmeno l’Inter, che sta costringendo Dumfries agli straordinari. Straordinari che stanno fornendo una vetrina per l’olandese che ha sempre gli occhi della Premier League addosso.(a partire da un adeguamento contrattuale per l’esterno Oranje), esterno canadese classe ‘99 di proprietà del Club Brugge e vecchio pallino della dirigenza nerazzurra.