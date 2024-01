Inter, nuove voci su Muriel: il messaggio di Sanchez

Mi fa impazzire il Nino che si carica da solo sui social

Troppo un grande.

Vorrei avere un miliardesimo della sua autostima e di quella di @marifcinter #Sanchez pic.twitter.com/XwmB2GnOwQ — Pasquale Guarro (@GuarroPas) January 20, 2024

Ovviamente si tratta di due eventi neanche lontanamente paragonabili, sia dal punto di vista del prestigio, sia sotto l'aspetto finanziario. Infattiallenato da Maresca per 2 milioni di euro. Risparmiando un altro paio di milioni lordi dal suo ingaggio da qui al prossimo 30 giugno. Ma la realtà è che in questo mercato di gennaioIl 32enne attaccante colombiano dell'Atalanta non gioca titolare da un mese: la sua ultima presenza dall'inizio risale allo scorso 18 dicembre contro la Salernitana, a cui ha segnato quello che finora è il suo sesto e ultimo gol stagionale. Da allora per lui soltanto panchine con Gasperini per un totale di 97 minuti giocati in 6 partite tra campionato e Coppa Italia. E in prospettiva la situazione non sembra destinata a migliorare. Perché è vero che i bergamaschi sono ancora in corsa in tre competizioni, ma è altrettanto vero che aumenta la concorrenza. Infatti il nigeriano Ademola- In teoria, ma anche in pratica,, in scadenza di contratto a giugno con un ingaggio da 2,8 milioni di euro netti all'anno. Ma, almeno finora,a stagione in corso. Anzi, resta convinto di riuscire ancora a ritagliarsi un ruolo importante con la maglia nerazzurra. Vedere per credere la suain Arabia Saudita, dove lui e Arnautovic sono entrati al posto di Thuram e Lautaro a un quarto d'ora dal novantesimo.