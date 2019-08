si sta allenando da solo, in Belgio, all'interno del centro sportivoe con addosso non gli indumenti del, bensì quelli del club che lo lanciò nel grande calcio. Una mossa azzardata quella dell'attaccante classe '93, che è sì in ritardo di condizione e necessita di allenamenti personalizzati, ma sta anche rompendo con i Red Devils (LEGGI QUI) pur di agevolare il suo addio verso Inter e Juventus, che sono i due club che più lo hanno trattato finora.Una mossa che potrebbe però essere tardiva dato che uno dei due club, la Juventus, è pronta a far cadere l'interesse per lui. Senza l'inserimento nell'operazione del cartellino di, infatti, il club bianconero non ha intenzione di affondare il colpo ed è sempre più lontano da. Anche l'operazione per l'approdo all'Old Trafford diè ripartita, ma sarà considerata slegata dall'eventuale arrivo del belga.Una notizia chenon si è lasciata sfuggire e che ha sfruttato per riallacciare immediatamente i contatti con l'entourage del giocatore. La volontà di Lukaku di giocare per Conte rimane solida e, per questo,che rimane però ancora lontano dagli 83 milioni di euro richiesti dai Red Devils. Servirà tempo, ma l'imminente chiusura del mercato in Premier League non sarà una discriminante.on coinvolge direttamente i piani mercato in entrata del club inglese e FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com