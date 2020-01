L’Inter non si ferma a Christian Eriksen. Mercato a dir poco movimentato per i nerazzurri in questa finestra di gennaio. Acquisti, ma non solo: in lista, cedibile, c’è Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano non rientra nei piani di Antonio Conte, che non ci punta più. Non convocato per la partita con il Cagliari, l’Inter ora cerca una soluzione all’estero, come da preferenza espressa dal giocatore.



C'E' IL PREZZO - Ancelotti, tecnico dell’Everton, lo stima da tempo, per questo l’Inter, tramite l’agente del centrocampista, ha riallacciato i rapporti con la dirigenza dei Toffees, e ora aspetta un’offerta formale. La valutazione è attorno ai 25 milioni di euro, trattabili. Lavori in corso dunque. Dovesse arrivare l’offerta giusta, anche come formula, l’Inter potrebbe poi investire il ricavato su un nuovo centrocampista. Prima, però, è fondamentale la cessione di Vecino.