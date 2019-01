Eppur si muove. Nonostante la smentita del diretto interessato ( "Non mi è arrivata alcuna offerta dall'Italia" ), proseguono sottotraccia i contatti tra l'entourage di Antonio Conte e Beppe Marotta. La Repubblica in edicola oggi conferma quanto anticipato in esclusiva da Calciomercato.com . L'ex ct dell'Italia è in cima alla lista dei papabili successori di Spalletti per la prossima stagione e a sua volta l'allenatore ex Juventus e Chelsea ha inserito l'Inter come destinazione preferita in Italia per l'opportunità di sviluppare un progetto forte dopo troppe stagioni deludenti. Di sicuro il feeling tra Conte e Marotta è un altro elemento che può preoccupare Spalletti.