L'Inter monitora il mercato degli esterni destri. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane i dirigenti nerazzurri hanno riallacciato i contatti per Tajon Buchanan, canadese classe 1999 del Bruges. È un pallino del direttore sportivo Ausilio, che lo aveva individuato la scorsa primavera quando la cessione di Dumfries era un'ipotesi concreta. E ora il nome torna d’attualità. Buchanan è in scadenza di contratto a giugni 2025 e non ha rinnovato nonostante le insistenze del club belga.