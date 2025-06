Inter, nuovi contatti per Hojlund: la posizione del Manchester United

Una stagione terminata con l’amarezza della finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain, una nuova annata che sta cominciando a prendere forma sotto ogni punto di vista per l’Inter, chiamata a rimettersi immediatamente in corsa dopo l’addio del tecnico di Simone Inzaghi a meno di 10 giorni dall’avvio della prima edizione del Mondiale per Club.

In particolar modo,. Joaquin– in scadenza di contratto – è destinato a ripartire dal Brasile, più precisamente dal Botafogo. Marko, invece, saluterà il prossimo 1° luglio da svincolato e presto prenderà una decisione sul suo futuro. Considerato il fatto che solamente il capitano Lautaroe Marcussaranno i capisaldi dell’attacco che verrà (ci saranno delle valutazioni anche su Mehdi),

Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto,I meneghini stanno cercando di capire la fattibilità dell’operazione e degli eventuali costi per arrivare a Hojlund, un profilo che da Viale della Liberazione mantengono ben monitorato sin dai tempi dell’Atalanta., come riportato,(con il Manchester United che non si opporrebbe, alle giuste condizioni, a un'eventuale cessione dell'ex Atalanta)Lontani dal pensare a una trattativa concreta, ma l’Inter si aggiunge a Napoli e Juventus nella lista di club italiani che pensano a un rientro in Serie A di Hojlund.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui