Inter e Manchester United tornano a parlarsi per Alexis Sanchez. In una giornata che potrebbe essere risolutiva per il futuro dell'attaccante cileno classe '88, i due club sono stati protagonisti di nuovi contatti per limare la distanza relativa alla parte di ingaggio che spetterebbe alla formazione nerazzurra. Sanchez guadagna 12 milioni di euro netti a stagione dopo la decurtazione del 25% dello stipendio dettata dalla mancata qualificazione dei Red Devils alla Champions League.



CONTATTI CONTINUI - L'idea dell'Inter, che tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, è di non andare oltre un'offerta di 5 milioni per l'ingaggio del calciatore, mentre il Manchester United continua a insistere per una spartizione esattamente a metà. Contatti dunque che non hanno risolto l'impasse dei giorni scorsi ma che continuano nella direzione di raggiungere un'intesa e consegnare a Conte il secondo colpo per l'attacco dopo Lukaku. Non confermate le voci provenienti dall'Inghilterra di uno stop alla trattativa per effetto dell'infortunio subito nell'ultimo week-end da Martial.