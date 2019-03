Dopo lo stop per un problema muscolare, l'Inter ha programmato nuovi controlli per Marcelo Brozovic nella giornata di domani. Il centrocampista croato è in attesa di capire se ha riportato o meno una lesione: come riporta La Gazzetta dello Sport, Brozovic non ci sarà contro l'Eintracht Francoforte, mentre sarà complicato vederlo in campo contro il Milan nel derby.