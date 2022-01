Altro titolo altro potenziale incasso.vittoriosa ieri sul campo di San Siro nella Supercoppa contro la Juventus sorride due volte, sia dal punto di vista sportivo che in quello finanziario perchéfra cui anche quello della casa madre cinese. Il presidenteè in Italia ormai da qualche giorno e non andrà via prima di fine mese perché nella sua agenda, oltre ai rinnovi di Brozovic e dell'intera dirigenza, c'è anche un passaggio fondamentale per la gestione sportiva ed economica del club per l'immediato futuro:e con durata quinquennale. Non una cifra importante per la gestione ordinaria del club, dato che gran parte di questa cifra sarà destinata a ripagare i vecchi debiti per circa 375 milioni di euro, ma chee non Fc Internazionale Spa. La media company, infatti è una società in attivo dato che confluiscono al suo interno i contratti di sponsorizzazione e gli introiti da diritti tv. Di fatto, riporta il Corriere dello Sport, annualmente l'Inter sarà chiamata (se le cifre saranno confermate) a ricavare (anche tramite aumenti di capitali dell'azionista che però oggi sembrano improbabili date le difficoltà di Suning) circa 30 milioni all'anno.rispetto alla passata stagione quando, al 30 giugno 2021, venne registrato un rosso dada record per la Serie A. In quel bilancio, riporta un recente report di KPMG, l'Inter fece segnare anche una piccola crescita dei ricavi commerciali, ma il dato negativo si legava inevitabilmente sia alla crescita dei costi per la rosa, sia ai mancati introiti da stadio e da sponsor per la pandemia Covid. Solo il Bayern Monaco fra i club campioni in carica è riuscito a tenere un bilancio in attivo, seppur di poco. I(ma sarà aiutato dalle plusvalenze di Lukaku e Hakimi per scendere di molto rispetto al -245) a prescindere dall'approvazione del rifinanziamento del bond.