In concomitanza col media day presso il centro sportivo "Davide Astori" per presentare la finale di Conference League del 7 giugno contro il West Ham,presso Bagno a Ripoli. Circostanza nella qualee non solo per fare il punto su tutte le tematiche relative ai rapporti tra società calcistiche e agenti.- Tra le personalità che sono intervenute anche, che assiste alcuni calciatori attualmente in forza all'e sui quali ha fornito significativi aggiornamenti ai microfoni di DAZN: "". Dichiarazioni importanti, perché tracciano una linea sulle possibili strategie dell'Inter circa due componenti di un reparto difensivo che il prossimo 30 giugno perderà certamente già Skriniar - che si trasferirà da parametro zero al Paris Saint-Germain - e che rischia di essere profondamente stravolto rispetto a quello dell'attuale stagione. La riprova è che, che attendono l'ultimo impegno della stagione a Istanbul nella finale di Champions League prima di assumere ogni tipo di decisione sul mercato,: dal portoghese de Lille- in scadenza di contratto col Real Madrid - passando per la suggestione, in uscita dal Bayern Monaco.- Per quanto riguarda i giocatori seguiti da Pastorello,, cifra che l'Inter non vorrebbe mettere sul piatto per un calciatore sul quale i biancocelesti non contano (a dispetto di un contratto con scadenza giugno 2025)., che vedrebbe esaurirsi il suo rapporto col club nerazzurro il prossimo 30 giugno senza un rinnovo che invece nelle passate settimane è tornato ad essere altamente probabile. Il centrale, scivolato nelle gerarchie di Inzaghi al ruolo di prima alternativa di uno tra Bastoni e lo stesso Acerbi,, circa 4 milioni di euro a stagione.