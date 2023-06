: la finale di Champions League del prossimo 10 giugno ad Istanbul, contro il Manchester City di Guardiola, rappresenta certamente il punto più alto delle carriere di Simone Inzaghi e dei calciatori nerazzurri, che hanno la possibilità di iscrivere i propri nomi nella storia del club.questo grande evento, che catalizza ogni tipo di attenzione e fa passare tutto il resto in secondo piano,e definire le strategie sul mercato. Fra le quali potrebbero rientrare pure quelle relative alla composizione del centrocampo per la prossima stagione., centrocampista classe '96 che poco meno di un anno fa lasciava l'Italia e salutava il Milan da campione d'Italia per trasferirsi a parametro zero al Barcellona.ed un percorso di crescita e adattamento chiari nel sistema di gioco di Xavi dopo un avvio non semplicissimo- anche per ottemperare agli obblighi in tema di Fair Play Finanziario oggetto di discussione con la Liga -E tra i "tagliabili" ci sarebbe proprio Kessie, la cui cessione genererebbe la più classica delle plusvalenze secche e che si renderebbe necessaria se il Barcellona riuscisse a mettere in atto i piani in entrata nella testa del suo allenatore. Che sembra aver rinunciato da tempo all'idea di valorizzare l'ivoriano come mediano "alla Busquets" e che per quella delicata posizione sta valutando altri profili.l'ex architetto del centrocampo del Barcellona di Guardiola, ma il classe '99 ha un contratto ancora lunga con la formazione lunga (scade nel 2027) e la recente qualificazione alla prossima Champions League a distanza di 10 anni dall'ultima complica i piani dei catalani, che dovrebbero al massimo versare interamente iper cambiare le carte in tavola., che va ancora convinto ad accettare il trasferimento nonostate Xavi abbia lasciato intendere di non riporre più grande fiducia in lui. Due identikit quelli di Zubimedi e Neves che indicano come una delle priorità sul mercato sia quella di dotarsi di un regista puro. Come, per esempio., visto che già a gennaio negli ambienti vicini alla società presieduta da Joan Laporta si chiacchierava con insistenza del calciatore croato. All'epoca dei fatti decisamente fuori dalle dinamiche di Simone Inzaghi e reduce da una serie di problematiche fisiche che avevano favorito il sorpasso di Calhanoglu nel suo ruolo., che nell'ultimo mese e mezzo si è proprio alternato nella formazione titolare al turco ex Milan e che dunque, che da qualche stagione a questa parte hanno dovuto prendere atto della necessità di abbassare i costi pur di allestire una rosa competitiva., come ha confermato il suo agente Giovanni Branchini in occasione della visita alla dirigenza della Fiorentina presso il Viola Park: "Non c’è nulla di reale sul mercato. Ci sono trattative sugli svincolati, ma molte situazioni sono ancora in ballo, anche per ciò che riguarda gli allenatori. E’ veramente presto".Ecco, il tempismo e le tempistiche nel mercato sono tutto. E oggi l'Inter non ha tempo di dedicarsi ad altro che non sia la preparazione della finale di Champions League contro il Manchester City. Dopo il 10 giugno chissà...