Getty Images

Inter, nuovo affare in vista con il Sassuolo

27 minuti fa



Dopo Mulattieri e Frattesi, Inter e Sassuolo potrebbero tornare a imbastire insieme un nuovo affare. Ai neroverdi, retrocessi in Serie B dopo un'annata difficile, piace molto Sebastiano Esposito, attaccante che ha trascorso l'ultima stagione in prestito alla Sampdoria, proprio dall'Inter, club dove ora tornerà.



Esposito con ogni probabilità non resterà a disposizione di Inzaghi. Secondo Telenord, il Sassuolo lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi utili per tornare subito in Serie A e i nerazzurri sono pronti a cederlo a titolo definitivo.