Il mercato dell'Inter continua a essere bloccato dalle poche cessioni: l'unico giocatore ad aver lasciato Milano, infatti, è stato Radja Nainggolan. L'addio in prestito del belga, però, non è sufficiente a risolvere una situazione che appare sempre più stagnante. Ecco perché il nuovo tentativo del Monaco per Joao Mario può essere decisivo per finanziare il mercato in entrata.



I DETTAGLI - Secondo la stampa francese, i monegaschi sono tornati alla carica con un'offerta importante, ma ancora lontana dalle richieste dell'Inter. I nerazzurri, infatti, chiedono circa 25 milioni di euro per lasciar partire il portoghese, costato oltre 40 milioni appena tre anni fa. Il Monaco, invece, non vuole arrivare a superare i 20 milioni: una distanza importante, ma non incolmabile.



CONTE SPINGE - Anche Antonio Conte spinge con la società per arrivare in tempi brevi ad un taglio degli esuberi, tra cui figura anche Joao Mario. Il centrocampista, infatti, non rientra nei piani del tecnico, che ha chiesto giocatori con caratteristiche diverse. Ecco perché l'Inter potrebbe aprire ad un piccolo sconto a favore del Monaco, che a sua volta potrà fare uno sforzo per avvicinarsi alla cifra chiesta dai nerazzurri. Lavori in corso sull'asse tra Milano e il Principato, con Joao Mario pronto a trasferirsi in Ligue 1 per provare a ritrovare se stesso.