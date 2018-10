La prossima settimana verrà ufficialmente ratificata l'uscita di Beppe Marotta dal Consiglio d'amministrazione della Juventus. Non è ancora chiaro, però, quando ci sarà anche il suo addio da direttore generale, visto che un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante gli incontri tra i rispettivi avvocati di queste settimane.



INTER, NUOVO CONTATTO - Intanto, però, Marotta guarda al futuro e valuta da dove ripartire. Messa da parte, per il momento, la corte della Figc per un posto nel Club Italia, è sempre l'Inter la squadra in pole position per averlo. Come riporta Tuttosport, infatti, nei giorni scorsi c'è stato un nuovo contatto tra Steven Zhang e lo stesso Marotta, ulteriore segnale della stima che il prossimo presidente nerazzurro nutre per il dirigente.