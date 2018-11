Nei giorni in cui è scoppiata la sterile polemica sollevata da Football Leaks sulla presunta disparità di trattamento nella gestione dei conti di Milan e Inter in tema di Fair Play Finanziario, arrivano nuove notizie che riguardano proprio il club nerazzurro, entrato nell'ormai lontano 2015 sotto il regime del Settlement Agreement e pronto al termine della prossima, ad uscirne definitivamente.



NUOVO CONTROLLO - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport entro la fine del mese la Uefa porterà avanti un nuovo controllo sullo stato dei conti del club analizzando approfonditamente il bilancio chiuso il 30 giugno 2018. Uno "stato dell'arte" dei conti nerazzurri in vista della decisione che dovrà essere presa a fine anno. Il Settlement Agreement, infatti, è già stato prolungato di un anno e a giugno 2019 dovrebbe arrivare la decisione finale sul superamento, o meno, degli obiettivi.



VERSO L'OK DEFINITIVO - Conti che l'Inter ha mediamente risistemato negli ultimi anni e che, grazie a Suning, vedo un dato incredibilmente positivo nella crescita dei ricavi. 347 milioni (compresi di plusvalenze) è il dato iscritto a bilancio con un debito passato da -140 milioni (2014-15) ai -17,8 milioni dell'anno scorso. Cifre destinate a migliorare incredibilmente dato che a fine anno verranno inseriti gli incassi della Champions League e che porteranno la Uefa versa l'ok definitivo all'addio, finalmente, del regime restrittivo del Fair Play.