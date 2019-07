L'Inter ha da poco ufficializzato l'acquisto di Stefano Sensi, ma il progetto di rinnovamento del centrocampo nerazzurro procede a ritmi spediti anche su altri fronti. Sì perché dopo le parole del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che ha confermato l'offerta ufficiale della Roma per Nicolò Barella, l'Inter sta di nuovo accelerando per tornare in vantaggio nella corsa al centrocampista rossoblù.



INCONTRO IN SEDE - Nella nuova sede di Viale della Liberazione a Milano, infatti, si è presentato nel pomeriggio Alessandro Beltrami, agente sia del centrocampista classe '97 che del già nerazzurro Radja Nainggolan. L'Incontro è servito per chiarire la posizione del giocatore e provare a trovare una quadra anche sull'offerta da formulare al Cagliari.



OCCHIO A NAINGGOLAN - Un summit, l'ennesimo delle ultime settimane che è servito anche per chiarire nuovamente il futuro di Nainggolan. Per l'Inter non è fra gli incedibili e Conte non lo ritiene centrale nel suo progetto.