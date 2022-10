Non c'è pace per Romelu Lukaku, costretto a un nuovo stop. L'attaccante belga si è allenato a parte alla vigilia della gara di Champions con il Barcellona, Inzaghi non lo avrà a disposizione ma l'ex Chelsea è a rischio anche per la prossima partita di campionato contro la Salernitana, in programma domenica alle 12.30.



LA GESTIONE - Era tutto pronto per il ritorno in campo di Lukaku, l'Inter stava già presentando il rientro sui canali social ma Romelu si è dovuto fermare per un nuovo fastidio. Ancora, di nuovo. Niente da fare. Romelu verrà monitorato attentamente dallo staff medico fino al giorno della partita, poi verrà presa una decisione. La priorità in casa Inter è quella di non predersi rischi, Lukaku giocherà solo se starà bene. Inzaghi vuole evitare eventuali nuove ricadute ed è disposto ad aspettare ancora per riavere il giocatore solo quando sarà al 100%. L'ultima partita di Romelu in nerazzurro è stata il 26 agosto, poco più di un'ora contro la Lazio; poi non si è più visto. Sembrava arrivato il suo momento, ma ora è a rischio anche per la gara con la Salernitana.