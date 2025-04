Inter, nuovo nome per il futuro: ecco chi è Muhammed Damar

Nuovo nome per il futuro e per il centrocampo dell'Inter: secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport DE i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul talentuoso trequartista tedesco classe 2004, di proprietà dell'Hoffenheim ma attualmente in forza all'Elversberg - squadra della seconda serie tedesca.- Il giocatore, cresciuto nelle giovanile dello Schoneberg, sarebbe già finito nel mirino del Borussia Dortmund che avrebbe già avviato i contatti con il club proprietario del cartellino del classe 2004. Nonostante gli interessi di altri club però l'Hoffenheim sembra intenzionato a rinnovare il contratto del centrocampista - con cui finora ha un accordo fino all'estate 2026 - per altri tre anni.

- Non si tratterebbe del primo acquisto della sessione estiva di mercato dell'Inter - soprattutto quella pre Mondiale per Club - dopo la trattativa già conclusa con la Dinamo Zagabria per l'arrivo del classe 2003 Petar Sucic, che con ogni probabilità sarà a diposizione di Simone Inzaghi già per la rassegna in programma negli Stati Uniti tra il 14 giugno e il 13 luglio 2025.