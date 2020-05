Quale futuro per Ivan Perisic? Come scrive il Corriere dello Sport, il croato, in prestito dall’Inter al Bayern Monaco, che può riscattarlo per 20 milioni di euro, può restare ancora in Baviera ma sempre in prestito. I nerazzurri sono disposti a tutto pur di non dover pagare 4,6 milioni di euro netti di ingaggio all’ex Wolfsburg.