lo striscione lasciano dalla Curva Nord sotto la sede dell’Inter non lascia alcun dubbio interpretativo: perso Bremer, non è ammesso alcun sacrificio in quella zona di campo. Anche perché Skriniar non è un calciatore come gli altri, lo slovacco negli anni ha dimostrato di essere un simbolo e un leader dei nerazzurri, non a caso prima D’Ambrosio e poi Handanovic (due che in quello spogliatoio hanno un peso specifico non indifferente) si sono spesi in prima persona chiedendo di fatto a Zhang di togliere il difensore dal mercato.- Il presidente nerazzurro rimane concentrato sull’attivo da 60 milioni di euro da raggiungere entro il prossimo giugno, per cui dovessero arrivare offerte indecenti, tutti sono sacrificabili., i francesi sono ancora fermi all’offerta da 50 milioni di euro, somma non sufficiente a convincere l’Inter a privarsi del calciatore.- E allora cosa succedere se lo slovacco a fine mercato, come appare sempre più probabile, dovesse iniziare la stagione con l’Inter? A quel punto il calciatore e il club faranno valere l’accordo già raggiunto a maggio, prima della fine del campionato.. Ingaggio lontano da quello proposto dal PSG (8+ bonus), ma questa questa differenza per Skriniar non rappresenta un problema, il calciatore è pronto a fare un altro passo verso l’Inter. L’ennesimo da quando è a Milano.