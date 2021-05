Sfumato Massimilianosi è mossa nel mercato degli allenatori e fra i tanti nomi rilanciati e proposti al club nelle ultime oreche, nella serata di ieri, aveva accelerato per il rinnovo di contratto con la Lazio.non è tuttavia stato ancora ratificato e nelle ultime ore l'Inter sta provando l'affondo per cercare di ribaltare una. L'agente dell'allenatore, Tullio Tinti, è arrivato in queste ore in sede per cercare una mediazione.