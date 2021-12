Marcelo Brozovic è pronto a dire sì all'Inter: entro Natale è attesa la firma del centrocampista croato sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, settimana prossima dopo la trasferta di Madrid è in agenda un nuovo incontro tra il padre del calciatore, l'avvocatessa che lo rappresenta e i dirigenti nerazzurri.



Pronti a garantirgli un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti all'anno fino al 2026. La distanza non è ampia e basta uno sforzo reciproco per colmarla, magari con l'inserimento di bonus più cospicui si riuscirà ad andare a dama. Brozovic non ha in mano offerte da squadre di livello top, di quelle che farebbero vacillare chiunque. Interessamenti sì - PSG e Atletico Madrid su tutti -, ma proposte vere no.