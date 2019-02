L'Inter, in campo, sta attraversando un momento difficile: ancora a secco di vittorie in campionato nel 2019, la squadra nerazzurra, terza in classifica, si è ritrovata immischiata nella lotta per un posto Champions, con la pressione del Milan, di Lazio e Roma, e dell'Atalanta. Fuori però, a livello di conti, la società può sorridere.



300 MILIONI SUPERATI - Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'Inter chiuderà l'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2019 aumentando i propri ricavi: partiti da 288,2 milioni di euro al netto delle plusvalenze (che fanno arrivare il valore della produzione a 347 milioni), nelle stime fatte per l'attuale stagione i ricavi dovrebbero subire un incremento a tripla cifra, arrivando a 370 milioni. Bisognerà, ovviamente, fare i conti con il percorso in Europa League e con i conseguenti incassi del botteghino, senza contare i bonus con partner e sponsor. E l'anno prossimo?



CHAMPIONS QUOTA 400 - L'Inter, che uscirà dal settlement agreement al termine della stagione 2018/19, sta facendo delle proiezioni in vista della prossima stagione in base a quale competizione farà: tra Champions ed Europa League ci sono 60 milioni di euro di differenza. Se i nerazzurri dovessero centrare la prima, le previsioni dei ricavi del 2019/20 toccherebbero i 400 milioni di euro. Anche per questo Spalletti deve arrivare in Champions.