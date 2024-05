Inter, obiettivo Thuram a zero

21 minuti fa



Un dejà vu importante e no, non abbiamo sbagliato titolo né usato la Delorean per tornare indietro nel tempo. L'Inter vuole Thuram a zero, e no non stiamo parlando di Marcus che già veste la maglia nerazzurra numero 9.



Il club nerazzurro come riportato dal Corriere dello Sport è infatti in piena corsa anche per il fratellino Khephren Thuram, centrocampista classe 2001 di proprietà del Nizza e che è in scadenza al 30 giugno 2025.



Se la prossima estate nessuno riuscirà a strapparlo alla formazione nizzarda che chiede non meno di 30 milioni per cederlo allora l'Inter affonderà il colpo per acquistarlo a parametro zero e portarlo a Milano nell'estate 2025. Su di lui da tempo ci sono anche gli occhi della Juventus e di diversi club di Premier League.