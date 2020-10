L’ex attaccante dell’Inter Victor Obinna ha parlato così della sua esperienza in nerazzurro a Gianlucadimarzio.com svelando anche alcune chicche, ecco le sue parole:

“È stato l’anno più bello della mia vita. Vincemmo lo scudetto e io realizzai un gran gol contro la Roma. Quante capriole per esultare. Mourinho? Era molto attento ai giovani. Io, Santon, Balotelli.



Ci diceva di giocare il nostro calcio. Avevamo grandi maestri in campo, come Ibrahimovic. Voleva sempre vincere. Se in allenamento perdeva una partitella si arrabbiava con i compagni. Il suo bersaglio preferito era Vieira”.