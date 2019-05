Il passo falso della Roma rende più agevole il cammino dell'Inter verso la Champions. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri abbiano una chance a porta vuota.



“63 Grazie Roma, anzi grazie Genoa. L’1-1 di Marassi permette all’Inter di tirare un sospiro di sollievo e di rivalutare lo 0-0 di sabato a Udine. È tutto molto semplice, direbbe Allegri: se l’Inter vincerà due delle ultime tre partite, entrerà in Champions senza passare per classifiche avulse. A 69 punti non potranno arrivare né la Roma né il Milan. Il calendario è un gol a porta vuota: l’Inter deve affrontare il Chievo già retrocesso, lunedì prossimo, e l’Empoli all’ultima giornata. In mezzo, il Napoli al San Paolo. L’Empoli potrebbe presentarsi a San Siro ancora in corsa per la salvezza. Vero, ma questo non sarà mai un alibi, casomai un’aggravante (per l’Inter)”.