Gli incroci di mercato tra l'Italia e l'estero possono servire un assist all'Inter. I nerazzurri continuano la ricerca di un attaccante da aggiungere a Lautaro, Thuram e Correa: Balogun ha una valutazione inaccessibile,, e poi c'è Taremi del Porto che fa una richiesta di 30 milioni di euro. In Germania però, potrebbe aprirsi una nuova pista che secondo La Gazzetta dello Sport sta interessando l'Inter.- Il Bayern Monaco - dal quale i nerazzurri hanno appena preso Sommer - ha ufficializzato oggi l'arrivo di Harry Kane: dopo due anni di pressing il Tottenham si è convinto a farlo partire - affare da circa 120 milioni bonus compresi - e il giocatore è pronto a una nuova avventura. Ora però lì davanti serve sfoltire la rosa, e a partire potrebbe esserema considerando la scadenza del contratto a giugno 2024 si potrebbe prendere anche a meno.- Da qui alla fine del mercato l'Inter deve prendere (almeno) un difensore e un attaccante. Se dovessero trovare un'occasione low cost in attacco (Arnautovic, Choupo-Moting...), l'investimento più importante, circa 20/25 milioni, verrà fatto in difesa; altrimenti, al contrario,. La dirigenza studia la strategia migliore per accontentare Inzaghi, Choupo-Moting è il nome nuovo per l'attacco dell'Inter.