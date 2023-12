16 gol in 21 partite, 14 in 15 gare di Serie A e primo nella classifica cannonieri. Anche la difesa funziona: miglior reparto della Serie A con 7 reti subite in 15 giornate, consierando anche l'Europa non prendono gol tra tre partite. Inzaghi ha messo in piedi una macchina quasi perfetta, alla quale però verranno apportate alcune modifiche nel mercato di gennaio.- L'occasione di gennaio potrebbe essere. Nei giorni scorsi l'agente del giocatore è uscito allo scoperto spiegando che un trasferimento a gennaio non è impossibile, Foyth ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro ma se dovesse esserci un interesse concreto ci si potrebbe sedere a trattare col Villarreal per abbassare il prezzo. "E' adatto per giocare in una squadra come l'Inter" ha spiegato il procuratore a Sportitalia.- Al momento però dai nerazzurri non sono arrivati segnali,E proprio al Barça l'argentino ha segnato il suo unico gol stagionale, alla terza giornata di Liga. Piede destro, doppio passaporto argentino e spagnolo, e una possibile occasione di mercato che al momento, però, non scalda Marotta e Ausilio. Un rinforzo in difesa può arrivare, ma i giocatori monitorati sono altri.