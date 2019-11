L'attaccante del Napoli Dries Mertens non è l'unico trasferimento gratuito per il quale l'Inter sta cercando di fare una mossa. Secondo quanto trapela dalla Francia, i nerazzurri sono appassionati di due giocatori del Paris Saint Germain, i cui contratti scadono entrambi il prossimo giugno. Il primo nome è il 28enne terzino destro belga Thomas Meunier: finora in questa stagione Meunier ha fatto dieci apparizioni per il PSG, segnando un goal e fornendo un assist. L'altro nome che i nerazzurri stanno guardando è il 27enne francese terzino sinistro Layvin Kurzawa.