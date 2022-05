L'Inter cerca un vice Brozovic sul mercato. In vista della prossima stagione i dirigenti nerazzurri vogliono regalare a Simone Inzaghi un giovane regista, in grado di fare la riserva al nazionale croato (classe 1992, recentemente blindato con un nuovo contratto fino al 2026) per crescere alle sue spalle e magari prenderne il posto in futuro. Sul taccuino dell'Inter ci sono due nomi in particolare: uno in Italia e uno all'estero.



EMPOLI - In Serie A il ds Ausilio sta seguendo da tempo Kristjan Asllani. L'albanese classe 2002 sarà osservato anche nell'anticipo di oggi a San Siro, dove giocherà anche Pinamonti. Quest'ultimo è in prestito e ancora di proprietà del club nerazzurro, ma non rientrerà nell'eventuale trattativa per Asllani, nel mirino pure del Napoli. Infatti l'ingaggio del centravanti italiano è troppo pesante per le casse dell'Empoli, dove in questo campionato ha già segnato 12 gol.



NIZZA - Invece sul mercato estero l'Inter ha messo gli occhi sul francese Khephren Thuram. Classe 2001, figlio di Lilian (ex difensore di Parma, Juventus e Barcellona) e fratello minore di Marcus (attaccante del Borussia Monchengladbach trattato la scorsa estate dai nerazzurri), è sotto contratto fino a giugno 2025 con il club francese del Nizza.