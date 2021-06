La Copa América rafforza il nome di Facundo Torres, in campo in tutte le partite dell'Uruguay. L'esterno del Peñarol piace ai brasiliani del Gremio, ma ha estimatori anche in Europa: ad esempio l'Inter ha chiesto informazioni sul classe 2000, il quale ha una clausola rescissoria fissata a 17 milioni di euro. Lo scrive Transfermarkt.