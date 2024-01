Inter: occhi su Muriel, ma c'è un ostacolo

Il calciomercato riserva sempre sorprese e opportunità. L'Inter, ovviamente, non fa eccezione. In questa occasione, un nome che ha iniziato a risuonare nell’ambiente nerazzurro è quello di Luis Muriel, talentuoso attaccante colombiano di 32 anni, che attualmente fa parte della rosa dell'Atalanta. Tuttavia, l'operazione non è così semplice come potrebbe sembrare. L'Inter deve affrontare un grosso ostacolo: potrebbe ingaggiare Muriel solo se riuscisse a liberarsi di un attaccante presente in rosa. Tutti gli indizi portano verso il profilo di Alexis Sanchez: il cileno sta vivendo la sua seconda esperienza da protagonista della squadra nerazzurra. Il problema sta nel fatto che Alexis Sanchez non sembra avere alcuna intenzione di lasciare l'Inter fino alla fine della stagione, quando scadrà il suo contratto con il club (30 giugno 2024). In stagione, Sanchez ha siglato solamente due reti, tutte in Champions League.