Inter, occhi su Musso

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Juan Musso, estremo difensore dell’Atalanta, è sul taccuino dell'Inter per il prossimo anno come vice di Yann Sommer. I bergamaschi, infatti, non hanno tempo per vendere Musso a 12 milioni, valutazione effettuata dal club di Percassi, a causa della scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2025 per il portiere argentino.



Inoltre, difficile al momento pensare di acquistare immediatamente un vice Carnesecchi. C’è l’ipotesi, quindi, che l’argentino raggiunga l’amico Lautaro in estate, per fare da vice Sommer, ma è ancora tutto da trattare con l’Atalanta.



In stagione, Musso ha disputato 16 partite tra tutte le competizioni, concedendo 17 reti, una media superiore al gol a match.