Inter, occhi su Sugawara: sondaggio in corso

27 minuti fa



Come riportato da Sky Sport DE, l'Inter rientra tra le squadre interessate a Sugawara insieme a Everton, Brighton e Wolfsburg.

La valutazione stimata dall'AZ Alkmaar si aggira intorno ai 6 milioni di euro, considerando anche la scadenza del contratto fissata per il 2025.



PROFILO - Classe 2000, giapponese, Yukinari Sugawara nasce nel Nagoya Grampus, ma vive la sua prima esperienza all'estero tra il 2019 e il 2020, all'AZ Alkmaar, in prestito, dove si afferma.