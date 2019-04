La tregua prima della tempesta. O, meglio, della rivoluzione. L'Inter si prepara a vivere gli ultimi mesi di stagione in una situazione di calma apparente, dopo il reintegro in squadra di Mauro Icardi. Una soluzione trovata dopo settimane di trattative - e anche qualche scontro - in nome della "ragion di Stato", ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Da giugno, però, in corso Vittorio Emanuele si procederà a una profonda rifondazione, che andrà dalla panchina (con Antonio Conte sempre più vicino a succedere a Luciano Spalletti) al campo.



VIA ICARDI, DZEKO SPINGE - Il ritorno in campo - e al gol - di mercoledì sera non deve ingannare: Mauro Icardi probabilmente lascerà l'Inter la prossima estate. E con lui può partire anche Ivan Perisic, che già a gennaio aveva chiesto la cessione. Per sostituire il bomber argentino, Beppe Marotta e Piero Ausilio continuano a tenere aperti diversi fronti, ma il profilo che stuzzica maggiormente è quello di Edin Dzeko, in rottura con la Roma e perfetto per permettere a Lautaro Martinez di continuare la sua crescita. ANCHE PELLEGRINI - Dzeko può non essere l'unico calciatore che dai giallorossi si trasferirà in nerazzurro: anche per rinforzare il centrocampo l'Inter guarda nella Capitale. E, un anno dopo Nainggolan, è Lorenzo Pellegrini l'oggetto del desiderio interista. Per lui, come scrive Repubblica, è sempre valida la clausola rescissoria da 30 milioni di euro pagabile in due soluzioni. Un dettaglio che in passato ha attirato l'interesse di Juventus e Milan e su cui l'Inter sta ragionando molto seriamente.