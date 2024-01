Inter, occhio a Bergvall: due big pronte all'offerta

Il Barcellona non ha abbandonato la pista di mercato che porta a Lucas Bergvall, talento svedese classe 2006, ma, anzi, è pronto a riprendere ufficialmente i contatti con il Djurgården. Secondo Relevo sul ragazzo, oltre all'Inter, ha manifestato concretamente il suo interesse soprattutto l'Eintracht Francoforte, mettendo sul piatto una proposta concreta da circa 10 milioni di euro. Una cifra che il Barça prevede di pareggiare attraverso l'inserimento nell'accordo di bonus e percentuali su un'ipotetica futura cessione. In ogni caso, il giovane talento svedese preferisce la pista che porta in Spagna.