Sistemato l’arrivo di Keita e in attesa della parola fine alla telenovela Modric, per l’Inter resta aperta la questione del mercato in uscita. Joao Mario è il caso più spinoso: ha offerte (prestito con diritto di riscatto) dal Besiktas e dal Betis ma, come scrive il Corriere dello Sport, occhio a quello che potrebbe succedere a Siviglia se N'Zonzi fosse ceduto alla Roma.