Inter, occhio a Morata: si è allenato in gruppo, cresce l'ottimismo dell'Atletico Madrid per domani

Alvaro Morata corre verso la convocazione per Inter-Atletico Madrid. Sono queste le ultime indicazioni che giungono dalla Spagna e nello specifico dal centro sportivo dei colchoneros in merito alle condizioni fisiche dell’attaccante classe ‘92, che lo scorso 11 febbraio si procurava - in uno scontro di gioco col centrocampista del Siviglia Boubakary Soumaré - una distorsione del legamento laterale del ginocchio destro ed un edema osseo. Un responso medico certamente molto più incoraggiante rispetto ai forti timori suscitati dalle prime immagini dell’uscita del calciatore dal terreno di gioco, visibilmente dolorante fino alle lacrime. Anche il difensore centrale Gabriel Paulista, fermatosi per un problema muscolare nei giorni scorsi, corre verso il rientro, mentre rimangono ai box i lungodegenti Azpilicueta e Lemar.



OTTIMISMO - Già nella giornata di ieri Morata aveva iniziato a svolgere parte del lavoro col resto del gruppo, dopo aver saltato l’ultimo impegno di campionato contro il Las Palmas di sabato pomeriggio, e le indicazioni rassicuranti arrivata dalla seduta mattutina aumentano le sue speranze di figurare nella lista dei convocati per la trasferta di San Siro, primo atto degli ottavi di finale di Champions League, accorciando notevolmente i primi tempi di recupero, stimati in 14-20 giorni. Autore di 19 reti in tutte le competizioni a cui ha preso parte, Morata è il miglior marcatore stagionale dell’Atletico Madrid davanti a Griezmann, il suo tradizionale partner offensivo.



LE SOLUZIONI - Saranno le prossime ore a determinare se l’allenatore della formazione madrilena Diego Simeone vorrà inserirlo nell’elenco dei calciatori disponibili e come impiegarlo nel corso della partita contro l’Inter. Nel caso in cui non iniziasse il match da titolare, la soluzione più naturale sarebbe l’utilizzo di Memphis Depay - 6 gol da gennaio ad oggi - ma non va sottolineata la soluzione alternativa suggerita dalla larga vittoria contro il Las Palmas, un 3-5-2 con l’inedito terminale offensivo composto da Angel Correa e Marcos Llorente. Uno dei due potrebbe essere schierato al fianco di Griezmann per avere maggiore equilibrio in fase di non possesso, con la carta Depay da giocarsi a partita in corso.