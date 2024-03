Inter, occhio ai gialli: Lautaro Martinez e altri 3 big sono diffidati. Rischiano gli eventuali quarti

Oltre alla pressione del Civitas Metropolitano e alle stelle dell'Atletico Madrid, l'Inter dovrà stare attenta anche a un'altra variabile nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sono infatti ben 4 i diffidati nella squadra di Inzaghi: con un giallo, salterebbero gli eventuali quarti di finale.



I DIFFIDATI - Asllani, Frattesi, Lautaro Martinez e Mkhitaryan: sono questi i giocatori nerazzurri diffidati e che dunque rischiano di saltare l'andata dei quarti di Champions League in caso di nuova ammonizione. Hanno preso invece solo un in Champions League Barella, Carlos Augusto, Calhanoglu, Dumfries, Cuadrado e Bisseck. Questi, in caso di ammonizione in casa dell'Atletico, entrerebbero in diffida, rischiando di saltare l'eventuale quarto di finale o semifinale.



COME FUNZIONA - I diffidati delle otto squadre partecipanti ai quarti non vengono infatti azzerati dopo gli ottavi di Champions League ma solo prima delle semifinali di ritorno, un provvedimento fatto ad hoc per evitare che i giocatori possano saltare la finale per ammonizioni prese tempo prima.