Trentaquattro gol, sei assist e innumerevoli giocate di alto livello in 56 presenze totali. Romelu Lukaku ha vissuto una prima stagione da protagonista con la maglia dell’Inter. Prestazioni esaltanti che non sono passati inosservati ai club più blasonati e di conseguenza neanche ai bookmaker. Secondo i betting analyst, infatti, non è del tutto da escludere un trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante belga. L’addio al Centro Sportivo Suning entro il 5 ottobre 2020, riporta Agipronews, è offerto a 9,00. Una quota alta ma non del tutto da sottovalutare. Soprattutto dopo le voci insistenti provenienti dalla Spagna che accostano Lukaku al Barcellona, una richiesta esplicita da parte del nuovo tecnico Ronald Koeman.