Inter, occhio al Barcellona senza Lewandowski: quando non c'è vince e segna sempre 5 goal

Simone Gervasio

Se lo stanno chiedendo in questo momento adopo l’ufficializzazione delper il polacco. Bob ha patito unche lo porterà a restare ai box. Non ci sarà insomma per laCome sostituire uno dei mammasantissima tra i bomber d’Europa, una presenza costante nelle graduatorie che raccolgono quelli che hanno segnato di più, anno dopo anno, nel calcio contemporaneo.Si può – e in questo caso– e lo si può fare anche senza perdere quella capacità di segnare a grappoli che sta caratterizzando la prima stagione dialla guida del Barcellona.

L'infortunio di Robert Lewandowski è certamenteper i catalani ma non sarà la prima volta che i blaugrana scenderanno in campo. E, quand’è successo,, anzi. Finora, l’exera stato tenuto a riposoe il record del Barça in queste partite è pressochéLa prima partita che Lewa non aveva giocato era stata quella di campionato in trasferta al Son Moix, quando, con una doppietta di Raphinha e i gol di Ferran Torres, De Jong e Pau Víctor. Risultati simili anche nelle altre due partite precedenti senza Lewandowski,Aglicon goal di Gavi, Koundé, Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal, e poi aicol. Risultato?con tripletta di Ferran e marcature di Fermin e Lamine Yamal.

Al 77° minuto della gara con ilsono sì partiti gli allarmi ma, analizzando i numeri, si scopre quindi cheCerto, queste rivali sono ben diverse da quelle affrontate in precedenza, in contumacia del polacco, come lo è il momento della stagione, eppure, grazie a, sostituto naturale, eche potrebbe essere utilizzato da falso nueve, l’assenza del polacco non dovrebbe essere un problema insormontabile. Conin grande spolvero, i blaugrana hanno dimostrato di