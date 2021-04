Secondo AS in Spagna, l’Arsenal ha messo nel mirino Achraf Hakimi. L’esterno dell’Inter è l’obiettivo numero uno per il dopo Bellerin, che a fine stagione lascerà i Gunners. I nerazzurri lo hanno pagato 40 milioni, l’Arsenal però ha già pronta un’offerta da 50 e c’è anche il Real Madrid che osserva con grande attenzione la situazione.