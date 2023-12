L’Inter ospita la Real Sociedad per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi vuole il primato del gruppo per una sfida più comoda agli ottavi di finale. I nerazzurri hanno due calciatori in diffida e a rischio squalifica: Asllani e Mkhitaryan. Con un nuovo giallo, salterebbero la prima gara del prossimo turno.